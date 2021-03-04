رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يجدد التزام الجامعة العربية بدعم مسار التسوية في ليبيا

الخميس 04/مارس/2021 - 01:57 م
أبو الغيط
أبو الغيط
ا ش ا
طباعة
جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، التزام الجامعة بمواصلة جهودها دعمًا لمسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة، معربا عن أمله في أن يتوافق الأشقاء في ليبيا على تنفيذ بقية الاستحقاقات اللازمة لاستكمال المرحلة التمهيدية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بدءًا بتنصيب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، والشروع في التحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها نهاية العام.

جاء ذلك خلال لقاء "أبوالغيط"، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، حيث بحثا آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لدفع مسار التسوية السياسية في أعقاب اختيار قيادة السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن الوزير "سيالة" أطلع "أبوالغيط" على تقديره بالنسبة للتطورات الراهنة والمرحلة التي وصلت إليها جهود التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتصل بالحراك القائم للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة، ودفع المسار الأمني عبر اللجنة العسكرية المشتركة، وصولًا إلى مرحلة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر ديسمبر القادم.

كما تداول "أبوالغيط" و"سيالة "حول نتائج اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي عقد، أمس الأربعاء علي مستوى وزراء الخارجية، والحاجة إلى تعظيم العمل العربي المشترك تحت مظلة الجامعة بغية التصدي لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

موضوعات متعلقة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

الصور

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

image description

تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

مصدر بـ«علمية كورونا»: اللقاحات آمنة وفعالة.. ويجب على الجميع التسجيل للحصول عليها

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

تحذير بعد فرار عشرات التماسيح من مزرعة بجنوب إفريقيا

مؤسسة كورية جنوبية تبني أول مستشفى رعاية مركزة في العراق

قصر باكنجهام: الأمير فيليب خضع لعملية ناجحة بسبب مشكلة سابقة بالقلب

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

«ظلال الخوف».. ديوان جديد للشاعر بشري العادلي

فى ندوة «الأعلى للثقافة»: الدراما قادرة على حل المشكلة السكانية

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول