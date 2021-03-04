التأمينات: يمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة الصرف

أعلنت هيئة التأمين الاجتماعي أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات، قامت بوضع خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات أنه يمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش، لأى جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، بشرط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب تعديل جهة صرف المعاش​.من جانبه، قال محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إنه أصدر تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.وأشار إلى أنه تم الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، مشيرا إلى أنه تم تقسيم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه.