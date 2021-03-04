36 مستوطنًا يقتحمون باحة المسجد الأقصى

أعلنت الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس، اقتحام 36 مستوطنا متطرفا باحة المسجد الأقصى المبارك، بقيادة المتطرف إيهودا غليك.وأوضحت الأوقاف في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن المقتحمين تجولوا في باحات المسجد الأقصى المبارك وفي محيط مسجد باب الرحمة على شكل مجموعات، قبل أن يغادروا المكان من باب المغاربة.