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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

10 ترندات تصدرت محركات البحث هذا الأسبوع

الخميس 04/مارس/2021 - 03:36 م
روبي
روبي
هويدا سعيد
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أزحم الأسبوع الجاري بعدد من الأحداث التي تصدرت محركات البحث جوجل، أبرزها:

رضوي الشربيني
تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، ترند «جوجل»، بعد وفاة والدتها، إثر إصاباتها بفيروس كورونا.

روبي
تصدرت روبي ترند محركات البحث جوجل، بعد أن تفاعل الآلاف من متابعي السوشيال ميديا مع فيديو نشرته عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور "انتسجرام" وهى ترقص خلال الحفل أحيته مساء أمس الثلاثاء تحت سفح أهرامات الجيزة.

نسرين طافش
تصدرت الفنانة مؤخرًا التريند بعد نشر صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت بإطلاله جريئة، ارتدات فستانا مكشوف الصدر باللون الأسود مع مكياج قوي وتركت شعرها منسدلا، وعلقت على الصورة: "ثق بأن الصوت الهادئ أقوى من الصراخ، وأن التهذيب يهزم الوقاحة وأن التواضع يحطم الغرور والاحترام يسبق الحب".

شيرين رضا
تصدرت شيرين رضا تريند محركات البحث بعد أن حلت ضيفة في برنامج «الدوبلكس» مع أبلة فاهيتا المذاع على قناة «ON»، متحدثة عن بدايتها في مجال الإعلانات.

يوسف شعبان
تصدر الراحل يوسف شعبان تريند محركات البحث جوجل بعد وفاته داخل أحد مستشفيات في القاهرة، أثرإصابته بفيروس كورونا المستجد.

عادل امام
تصدر أسم عادل امام، قائمة مؤشرات تريند جوجل بعد حديث النجمة يسرا، أكثر فنانة قدمت معه أعمالا،خلال لقائها في برنامج “سهرانين” مع النجم أمير كرارة، المذاع عبر فضائيه شاشة onE.

هند عبد الحليم
تصدرت الفنانة هند عبد الحليم ترند محركات البحث جوجل بعد ظهورها أمس في استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة CBC هي ووالدها كابتن أحمد عبد الحليم، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق.

حسين فهمي
تصدر الفنان القدير تريند محركات البحث جوجل، بعد أن كشف عن تفاصيل مشروعاته الفنية التى يشارك فيها المرلحة المقبلة ويتم تصويرها، خلال لقاءه ببرنامج et بالعربى، فهو يشارك في فيلم الكاهن.

سهير رمزي
تصدرت الفنانه تريند محركات البحث جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها في منزلها الأربعاء، بحضور زوجها وأفراد أسرتها وعدد محدود من المقربين، على رأسهم الإعلامية بوسي شلبي.

أحلام الجريتلي
تصدر الفنانه أحلام الجريتلي تريند محركات البحث جوجل بعد وفاتها عن عمر يناهز 73 عامًا، أثر تعرضها لأزمة قلبية.

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