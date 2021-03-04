10 ترندات تصدرت محركات البحث هذا الأسبوع

رضوي الشربيني



روبي



نسرين طافش



شيرين رضا



يوسف شعبان



عادل امام



هند عبد الحليم



حسين فهمي



سهير رمزي



أحلام الجريتلي



أزحم الأسبوع الجاري بعدد من الأحداث التي تصدرت محركات البحث جوجل، أبرزها:تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، ترند «جوجل»، بعد وفاة والدتها، إثر إصاباتها بفيروس كورونا.تصدرت روبي ترند محركات البحث جوجل، بعد أن تفاعل الآلاف من متابعي السوشيال ميديا مع فيديو نشرته عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور "انتسجرام" وهى ترقص خلال الحفل أحيته مساء أمس الثلاثاء تحت سفح أهرامات الجيزة.تصدرت الفنانة مؤخرًا التريند بعد نشر صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت بإطلاله جريئة، ارتدات فستانا مكشوف الصدر باللون الأسود مع مكياج قوي وتركت شعرها منسدلا، وعلقت على الصورة: "ثق بأن الصوت الهادئ أقوى من الصراخ، وأن التهذيب يهزم الوقاحة وأن التواضع يحطم الغرور والاحترام يسبق الحب".تصدرت شيرين رضا تريند محركات البحث بعد أن حلت ضيفة في برنامج «الدوبلكس» مع أبلة فاهيتا المذاع على قناة «ON»، متحدثة عن بدايتها في مجال الإعلانات.تصدر الراحل يوسف شعبان تريند محركات البحث جوجل بعد وفاته داخل أحد مستشفيات في القاهرة، أثرإصابته بفيروس كورونا المستجد.تصدر أسم عادل امام، قائمة مؤشرات تريند جوجل بعد حديث النجمة يسرا، أكثر فنانة قدمت معه أعمالا،خلال لقائها في برنامج “سهرانين” مع النجم أمير كرارة، المذاع عبر فضائيه شاشة onE.تصدرت الفنانة هند عبد الحليم ترند محركات البحث جوجل بعد ظهورها أمس في استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة CBC هي ووالدها كابتن أحمد عبد الحليم، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق.تصدر الفنان القدير تريند محركات البحث جوجل، بعد أن كشف عن تفاصيل مشروعاته الفنية التى يشارك فيها المرلحة المقبلة ويتم تصويرها، خلال لقاءه ببرنامج et بالعربى، فهو يشارك في فيلم الكاهن.تصدرت الفنانه تريند محركات البحث جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها في منزلها الأربعاء، بحضور زوجها وأفراد أسرتها وعدد محدود من المقربين، على رأسهم الإعلامية بوسي شلبي.تصدر الفنانه أحلام الجريتلي تريند محركات البحث جوجل بعد وفاتها عن عمر يناهز 73 عامًا، أثر تعرضها لأزمة قلبية.