توافد كبار السن على مركز طبي في السويس لتلقي لقاح كورونا

فتح مركز طبي مبارك بالسويس، أبوابه منذ الثامنة من صباح اليوم الخميس أمام راغبي تلقي لقاح كورونا من كبار السن، الذين كانوا قد سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة.ويقول وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي إن راغبي الحصول على لقاح كورونا بدأوا التوافد على مركز طبي مبارك، بعدما استقبلوا رسائل نصية أو اتصالات هاتفية على أرقام الهواتف التي سجلوها على الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت، والذي دشنته وزراة الصحة والسكان السبت الماضي.وسبق تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إجراء كشف مبدئي تضمن قياس الضغط والسكر والاطمئنان من متلقي اللقاح على حالته إذ يمكث مدة 15 دقيقة داخل غرفة مخصصة لذلك لمتابعته والتعامل الطبي إذا ظهرت أي أعراض أو مضاعفات.وأوضح الدكتور الحنفاوى أن الفريق الطبي يتابع حالة المريض بعد مغادرته الوحدة الصحية، وذلك بإشراف الدكتور رضا فكرى وكيل المديرية والدكتور آسر البنا مدير الطب الوقائى.وأشار مدير صحة السويس إلى أن التطعيم بدأ اليوم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء بوحدة أسرة مبارك المخصصة لتطعيم لقاح كورونا.