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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر بجامعة القاهرة: ظهور إصابات كورونا أثناء الامتحانات «شائعة»

الخميس 04/مارس/2021 - 01:31 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ريم محمود
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كشفت مصادر بجامعة القاهرة، أنه لا حقيقة حول ظهور حالات كورونا بين الطلاب أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت أن الامتحانات مرت بسلام وكل الكليات كانت تتخذ الإجراءات الاحترازية كاملة.

وأشارت المصادر أن ما يتم تداوله حول وجود حالات كورونا غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وتختتم جامعة القاهرة اليوم، الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وتعقد الامتحانات، اليوم، بكليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والإعلام، والدراسات العليا للتربية، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشري، والطب البيطري، والهندسة، ومعهد الليزر، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، والدراسات العليا الأفريقية، ومعهد الليزر، والتربية للطفولة المبكرة، ومعهد التمريض.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا لأداء الامتحانات أمس 38857 طالب وطالبة، مؤكدًا أن جميع الكليات تلتزم بخطة إدارة الجامعة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي تم تعميمها منذ فترة طويلة، حيث تلزم الضوابط جميع المشاركين بارتداء الكمامة، وقواعد التباعد الاجتماعي، والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان، لضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الحالي، في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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