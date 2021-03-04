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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يناقش «خادم السبت وخادم الإنسان» بالمجمع المقدس

الخميس 04/مارس/2021 - 01:30 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
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في كلمته في افتتاح الجلسة العامة للمجمع المقدس، التي عقدت صباح اليوم بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، تناول قداسة البابا في عشر نقاط سمات وصفات نوعين من العاملين في حقل الخدمة الكنسية، النوع الأول أطلق عليه قداسته اسم "خادم السبت" بينما أسمى النوع الثاني باسم "خادم الإنسان".

وأشار البابا في كلمته، قائلًا "في حياة السيد المسيح على الأرض نجد أحداثًا كثيرة تكشف لنا عن مبادئ رحمة تصلح لكل زمان"، مضيفًا أن أحد هذه المبادئ، هو مبدأ "السَّبْتُ إِنَّمَا جُعِلَ لأَجْلِ الإِنْسَانِ، لاَ الإِنْسَانُ لأَجْلِ السَّبْتِ".

وأضاف: "والمقصود بالسبت هنا هو "الشيء" أي أن الأشياء جُعِلت لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل الشيء. كلنا آباء نمثل الكنيسة ونحتاج أن نضع هذا المبدأ أمامنا في كل ساعة ويجب أن نعيشه حسب الانجيل. وهناك من يخدم السبت وهناك من يخدم الإنسان. والفارق كبير بين "خادم السبت" وبين "خادم الإنسان".

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