فورين بوليسي: نبرة أمريكية أكثر صرامة حيال تركيا

قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، اليوم الخميس، إن تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على الرغم من مضي أكثر من شهر على تولي بايدن الحكم، دليل على نبرة أمريكية أكثر صرامة حيال تركيا، وأن أنقرة ستستمر في الحصول على هذا البرود في العلاقات ما لم تحسن تصرفاتها بسرعة.وأشارت المجلة إلى أن بايدن أجرى مكالمات روتينية لزعماء العالم، بيد أنه تجال الاتصال بأردوغان، وهو ما اعتبره 10 مسؤولين، في حديثهم لـ«فورين بوليسي» دلائل على موقف صارم من أمريكا حيال تركيا.وقالت النائبة عن ولاية فرجينيا أبيجيل سبانبيرجر، إن العلاقة بين البلدين تواجه تحديات كبيرة، ولسنا في موقف يمكننا فيه الاعتماد على تركيا بنفس الطريقة التي اعتمدنا عليها من قبل.ومن جهة، قال أيكان إردمير، وهو عضو سابق في البرلمان التركي يعمل الآن مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات «هذه هي أدنى نقطة في العلاقات الأمريكية التركية».نهج تركيا العدواني للسياسة الخارجية يخلق أزمة محتملة في انتظار إدارة بايدن، وأردوغان عالق في مشكلة شراء بلاده لنظام الدفاع الجوي «اس – 400» بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو على خلاف مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.كما لا تزال تركيا خاضعة للعقوبات الأمريكية ضد مشتري المعدات الدفاعية الروسية، على الرغم من أن مسؤولين وخبراء أمريكيين سابقين قالوا إن العقوبات لم تكن تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد التركي.من ناحيتها، قالت السفارة التركية في واشنطن: إن أنقرة تولي «أهمية قصوى» للعلاقات مع الولايات المتحدة وستعمل على تعزيز العلاقات مع إدارة بايدن، وأن تركيا لا تزال عضوًا مسؤولًا وموثوقًا في حلف شمال الأطلسي «الناتو».