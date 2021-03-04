التنمية المحلية تحتفل بانتهاء دورة «قادة المستقبل»

احتفلت وزارة التنمية المحلية اليوم، بانتهاء الدورة التدريبية لإعداد قادة المستقبل والتى بدأت منصف فبراير الماضى واستمرت على مدار 3 أسابيع وذلك بمركز التنمية المحلية سقارة واستفاد من هذه الدورة التدريبية 50 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.وأكد اللواء محمود شعراوى أن تمكين العنصر البشرى وتدريبه باستمرار وتطوير أدائه وتنمية مهاراته وسلوكياته لأداء وظيفته بصورة أفضل هو أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التى ترتكز اليها، لافتا إلى أن هدف التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياه لديهم، مشددا على الأهمية الكبيرة للتدريب فى العصر الذى نعيشه خاصة وأن التطوير التكنولوجى والعملى أصبح سريعًا بحيث أننا فى حاجة مستمرة لتعلم مهارات وعلوم جديدة.وأوضح اللواء محمود شعراوى أن دورة قادة المستقبل ركزت على جميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات اضافة الى جلسات المحاكاه فى مجال الازمات، كما تم تنظيم زيارات ميدانية للاماكن المتميزة التى تم تطويرها للاستفادة منها فى تطوير جهات عمل المتدربين مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبى نفذ ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الابداعى والابتكارى والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الاداء والعمل الجماعى وهندسة الانسانيات وورؤيه مصر 2030 اضافة الى أساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجى ومهارات التفاوض والتخطيط العمرانى وادارة المشروعات والاصلاح الادارى للدولة ومهارات الاتصال والبروتوكلات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع ومبادرة مجلس ادارة الشارع كنموذج لاهمية التكامل بين دور الدولة والمشاركة المجتمعية فى دعم التنمية.وأشار اللواء شعراوى الى أن إعداد صف ثان من القیادات المحلية هى عملیة مستمرة لا تلتزم بتوقيت محدد موضحًا انه تم ترشيح المتميزين فى الدورات السابقة لتولى مناصب قيادية فى المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الاحياء والمدن ؛ كما رشحت الوزارة اوائل الدفعات السابقة فى دورات تدريب خارجية فى الصين للاستفادة من تجربتها المتميزة فى تطوير الادارة المحلية والمشروعات الصغيرة.وأضاف اللواء محمود شعراوى أن دورة إعداد قادة المستقبل تعد من أهم الدورات التي تنظمها الوزارة بهدف إعداد كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، باعتبار الشباب قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة، ولتقديم الخدمات بصورة أفضل وأسرع وتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع مشيرًا الى أن وزارة التنمية المحلية تعتبر من أولى الجهات التى نفذت دورات متخصصة فى اعداد قادة المستقبل فى المحليات لتأهيل صف ثانى يستطيع شغل مناصب قيادية فى المحافظات.كما احتفلت وزارة التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء الدورة التدربيبية الخاصة بالخطة الإستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للعاملين بمشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية والذي تنفذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادي للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،وركزت الدورة التدريبية التى نظمها مركز التنمية المحلية بسقارة على صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكاني ومؤشرات متابعة الاداء بمحافظات المشروع وهى الجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان واستفاد من هذه الدورة 30 متدربًا.وأوضح اللواء محمود شعراوي أن تنفيذ هذه الدورة التدريبية يأتى فى ضوء حرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن في معدلات النمو السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التي تواجه التنمية مؤكدًا حرص الوزارة علي خلق كوادر متخصصة في مجال وضع السياسات والخطط السكانية بالمحافظات حتي ادني مستوي محلي لتكون قادرة علي إدارة البرنامج السكاني وتحديد المشكلات وتحليل اسبابها ووضع الحلول وإدراجها في الخطط السكانية بالمحافظة وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.وفى نفس السياق أيضًا احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم أيضا بإنتهاء دورتين تدريبيتين عن الارشفة والفهرسة الالكترونية والمكروفيلم وادارة المشروعات برنامج pmp واستفاد منهما 57 متدربًا.من ناحية أخرى ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين فى مجال إعداد وتحرير المواد الاخبارية والصحفية وشبكات التواصل الاجتماعى بادارات البوابات الاليكترونية وادارات الاعلام بالمحافظات والدورة الثانية فى مجال تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم فى مجال الادارة والقيادة والتخطيط الاستراتيجى والتميز المؤسسى والموارد البشرية والدورة الثالثة فى مجال رفع كفاءة المدرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين والدورة الرابعة فى مجال التخطيط وادارة الفعاليات الاعلامية والمؤتمرات الصحفية للعاملين والمديرين بادارات العلاقات العامة والاعلام ومكاتب المحافظين والتعاون الدولى ويستفيد من الدورات التدريبية 126 متدربًا من جميع المحافظات.