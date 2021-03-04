عمدة لندن يدعو البريطانيين إلى التحلي باليقظة في ظل تفشي كورونا

دعا عمدة لندن صادق خان، البريطانيين إلى التحلي باليقظة واتباع قواعد السلامة في ظل تفشي فيروس "كورونا"، وذلك تزامنا مع مرور عام على اكتشاف أول حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي في العاصمة البريطانية.وكتب خان - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الخميس- " اليوم يمثل الذكرى السنوية الأولى لفقدان أول مواطن من سكان لندن بفيروس كورونا المستجد.. لقد كان عام مليء بالحزن والأسى لكثير من المواطنين في جميع أنحاء لندن والمملكة المتحدة".يشار إلى إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة المتحدة بلغ حتى الآن 4 ملايين و207 آلاف و120 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 124 ألفا و17 حالة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.