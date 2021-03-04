بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)
الخميس 04/مارس/2021 - 01:35 م
سارة الوردانىطباعة
أطلق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فعاليات تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا "كوفيد ١٩" بمحافظة الشرقية، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وذلك اليوم الخميس، من مكتب صحة ثان الزقازيق، بحضور اللواء سعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، والمحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق.
وأوضح وكيل الوزارة أن وزيرة الصحة وجهت منذ عدة أيام بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، www.egcovac.mohp.gov.eg
ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة "الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرها" بمستشفيات المحافظة، لحصولهم علي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا، مضيفا أنه جار تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية لجميع المواطنين بالفئة المستهدفة.
وقام المحافظ ووكيل الوزارة بالتأكد من التنظيم الجيد، واتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح وكيل الوزارة أن وزيرة الصحة وجهت منذ عدة أيام بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، www.egcovac.mohp.gov.eg
ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة "الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرها" بمستشفيات المحافظة، لحصولهم علي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا، مضيفا أنه جار تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية لجميع المواطنين بالفئة المستهدفة.
وقام المحافظ ووكيل الوزارة بالتأكد من التنظيم الجيد، واتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)