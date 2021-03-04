رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)

الخميس 04/مارس/2021 - 01:35 م
تطعيم المواطنين بلقاح
تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية
سارة الوردانى
طباعة
أطلق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فعاليات تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا "كوفيد ١٩" بمحافظة الشرقية، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وذلك اليوم الخميس، من مكتب صحة ثان الزقازيق، بحضور اللواء سعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، والمحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة أن وزيرة الصحة وجهت منذ عدة أيام بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، www.egcovac.mohp.gov.eg
ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة "الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرها" بمستشفيات المحافظة، لحصولهم علي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا، مضيفا أنه جار تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية لجميع المواطنين بالفئة المستهدفة.

وقام المحافظ ووكيل الوزارة بالتأكد من التنظيم الجيد، واتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية (صور)

موضوعات متعلقة

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

مصدر بـ«علمية كورونا»: اللقاحات آمنة وفعالة.. ويجب على الجميع التسجيل للحصول عليها

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

الصور

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

image description

تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

مصدر بـ«علمية كورونا»: اللقاحات آمنة وفعالة.. ويجب على الجميع التسجيل للحصول عليها

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

تحذير بعد فرار عشرات التماسيح من مزرعة بجنوب إفريقيا

مؤسسة كورية جنوبية تبني أول مستشفى رعاية مركزة في العراق

قصر باكنجهام: الأمير فيليب خضع لعملية ناجحة بسبب مشكلة سابقة بالقلب

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

«ظلال الخوف».. ديوان جديد للشاعر بشري العادلي

فى ندوة «الأعلى للثقافة»: الدراما قادرة على حل المشكلة السكانية

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول