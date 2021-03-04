ضبط 897 علبة أدوية مهربة ومنشطات جنسية بأسوان (صور)

شكلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة مكثفة لضبط الأسواق من الأدوية المهربة وغير المسجلة والمحظور تداولها بالبلاد، وجاءت اللجنة برئاسة الدكتور إسلام شمروخ، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وعضوية الدكتورة زينب حسن مفتشة بالمديرية، وبالتنسيق مع العميد محمد الدجوي من هيئة الرقابة الإدارية بأسوان.وبمرافقة لجنة برئاسة صالح فنجرى رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان، وبمعاونة كلا من حسن إسماعيل، وصلاح الأمير، ومحمد صلاح وحسين رمضان ومحمود حنفى من الجهاز.وتضمنت الحملة المرور على عدد (٢) محل مستحضرات تجميل بمدينة أسوان، وذلك تنفيذًا توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة، بضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسواق من الأدوية المهربة، استمرار للضربات التى يقوم بها التفتيش الصيدلي بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية.وأسفر المرور عن ضبط عدد (٨٩٧) علبة مخالفة، وبيانها كالتالي:-١-عدد (٥٥٩) علبة مرهم وكريم مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تواجدها بمحال مستحضرات التجميل.٢- عدد (١٤٦) علبه مرهم وكريم مهربه وغير مسجله ومحظور تداولها بالبلاد.٣- عدد (١٩٢) علبه من أدويه مهربه بعضها منشطات جنسيه بجميع أنواعها وأشكالها غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالبلاد، وهي:- -(١٩٢٥) قرص وكبسوله -(٢٤٨) قطعة لبان منشطة.-(١٢٠) كيس قهوة ونسكافيه -(٩٤) علبة دهان منشطة -(٥٤) منديل مبلل منشط - (٢٠) علبة اسبراى- (١٩) قطرة منشطة -(١٢) كيس عسل نحل منشط.تم تحرير محاضر بالمخالفات وتم إحالتها للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات بها.