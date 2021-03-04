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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بطاقة الخدمات المتكاملة.. رابط الاستعلام بالرقم القومي وخطوات الاستخراج والتجديد

الخميس 04/مارس/2021 - 02:15 م
بالرقم القومي
بالرقم القومي
أسماء منصور
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في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة يتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من مزاياها.. وتتيح لكم "الدستور" رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وخطوات الاستخراج والتجديد.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة


_يتم تسجيل "الدخول" من خلال الدخول من خلال هذا الرابط الآتي moss.gov.eg
_بعدها يتم اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين.
- ثم يتم إدخال الرقم القومي وباقي البيانات الأخرى مثل الاسم والرقم القومي، والعنوان.
- أخيرا الضغط علي كلمة استعلام ليظهر بعد ذلك المعلومات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي


خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
_ تسجيل الطلب من خلال الرابط السابق وكتابة بيانات ذوي الاحتياجات الخاصة مثل (الاسم _ الرقم القومي _ ونوع الإعاقة _السن والحالة الاجتماعية ورقم التليفون)
_ ستظهر استمارة مكونة من مجموعة من أسئلة يجب حفظها.
_ ثم يظهر بعدها رقم الطلب الخاص يجب حفظه أيضًا.
وبعد ملء النموذج يظهر لصاحب البيانات عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف وتاريخ الكشف.

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رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة moss.gov.eg


الجدير بالذكر أن الموقع يتيح الاستعلام عن الطلبات من خلال إيقونة الإستعلام.

_عند قبول الطلب يجب الضغط أيقونة الحجز لحجز الكشف الطبي، ويتم الذهاب للكشف في الموعد المحدد بصحبة كافة الأوراق اللازمة لذلك

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بناء على التعليمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، فإن المستندات المطلوب توافرها لاستخراج البطاقة تشمل: صورة مت بطاقة الرقم القومي السارية، بالإضافة إلى ثلاث صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة للتقارير الطبية التي تظهر حالة المعاق ويفترض أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة:

- الرعاية الصحية والتأهيلية.
- التعليم والعمل.
- الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.
- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.
-الجمع بين معاشين.

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