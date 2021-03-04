بطاقة الخدمات المتكاملة.. رابط الاستعلام بالرقم القومي وخطوات الاستخراج والتجديد

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي



الجدير بالذكر أن الموقع يتيح الاستعلام عن الطلبات من خلال إيقونة الإستعلام.



_عند قبول الطلب يجب الضغط أيقونة الحجز لحجز الكشف الطبي، ويتم الذهاب للكشف في الموعد المحدد بصحبة كافة الأوراق اللازمة لذلك



الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بناء على التعليمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، فإن المستندات المطلوب توافرها لاستخراج البطاقة تشمل: صورة مت بطاقة الرقم القومي السارية، بالإضافة إلى ثلاث صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة للتقارير الطبية التي تظهر حالة المعاق ويفترض أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.



مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة:



- الرعاية الصحية والتأهيلية.

- التعليم والعمل.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

-الجمع بين معاشين.