2324 إصابة جديدة و27 وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 2324 إصابة جديدة و27 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 467 ألفا و646 حالة، موضحا تعافي 437 ألفا و202 حالة، بينما توفى 8652 حالة.وأشار البيان إلى تواجد 1425 حالة في المستشفيات، منها 302 حالة في وحدات العناية المركزة، بينما تلقى التطعيم بلقاح "كورونا" 722 ألفا و964 حالة.وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: "بورغنلاند برصيد 86 حالة- كارينثيا 172- النمسا السفلى 522- النمسا العليا 411- سالزبورغ 142- ستيريا 338- تيرول 149- فورارلبرغ 54- والعاصمة فيينا 450 حالة".