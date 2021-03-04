محافظ مطروح: الموافقة على 61 طلب تقنين بالعلمين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تمت الموافقة على طلب عدد من أهالي مركز ومدينة العلمين بالمنطقة الواقعة شرق وغرب طريق البترول وجنوب السكة الحديد (وصلة العلمين بمحور الضبعة) بطلبات تقنين أوضاعهم على الأراضي المملوكة للدولة وفقا للقانون رقم (144) لسنة 2017.وأوضح محافظ مطروح أنه تم الموافقه على 61 طلب تقنين للمواطنين الذين قاموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة مع استيفائهم للضوابط والشروط، مؤكدا أنه تم نشر أسماء أصحاب تلك الطلبات للتوجه لمركز ومدينة العلمين لاستكمال باقي الإجراءات لتقنين أوضاعهم، بينما تم رفض عدد 3 طلبات غير مستوفى الضوابط والشروط.