إصابة 7 في حادثي «توك توك» بأسوان

وقع حادث تصادم "توك توك" بملاكي عند مدخل مدينة أسوان الجديدة، اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.كما شهدت مدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، اليوم، حادث ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادثين توك توك، أولهما تصادم حادث تصادم توكتوك بملاكي عند مدخل مدينة أسوان الجديدة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، والثاني بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، اليوم، حادث ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.