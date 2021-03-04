رصد 18 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 18 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب(9) واللاذقية (6) وحماة (3).وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 4 انتهاكات للهدنة في الأراضي السورية خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يؤكد هذه الانتهاكات.وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة ومراقبة عودة اللاجئين السوريين لم ينفذ أي عملية إنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية في الأراضي السورية.