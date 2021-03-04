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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرزها ألوان الباستيل..10 أشكال لظوافر حديثه

الخميس 04/مارس/2021 - 03:38 م
أشكال لظوافر حديثه
أشكال لظوافر حديثه
شيماء دهب
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تسعى عدد من الفتيات لإتباع موضة جديدة في أشكال الظوافر لرغبتهن في الظهور دائمًا بشكل متألق.

ووفقًا لموقع littlethings، نستعرض 10 أشكال يمكن الاستعانه بها قبل الإقدام على"اكريليك" الظوافر الثابته لمدة معينة.

1-اللون الدافىء
يمكن للألوان الدافئة أن تحتل مساحة كبيرة من اهتمام المراهقات والأمهات ايضًا، فهي تمثل ألوان تقليدية تعطي للأظافر شكل مميز ومشرق.

2-العودة للطبيعة
اللون البينك مع البشرة السمراء في غاية الجمال، خاصة إذا تم ترتيبه بشكل مهندم، مع الحرص على الاهتمام به.

3-الزاهي الوردي
ستلعب الألوان الوردية الباهتة مظهر رائع خاصة مع الفتيات المراهقات.

4-ألوان الباستيل
دائمًا ما تظهر ألوان الباستيل في فصل الربيع، لكننا نراها بطرق إبداعية جديدة هذا العام، يجد الكثيرون طرقًا للحفاظ على الحد الأدنى من الظفر بالكامل، باستخدام ألوان الباستيل لإضافة لهجات دقيقة، مثل الأشكال والخطوط الهندسية.

5-الوان المياة
تكوين أظافر عبر ألوان المياه الخالدة أمر في غاية الإبداع.

6-الوان مبتكرة
اضفاء ألوان مبتكرة من خلال دمج عدة ألوان سويًا وتكوين شكل مختلف.

7-مطبوعات الحيوانات
مطبوعات الفهد والزرافة التابعة للحيوانات أمر ملهم حقًا.

8-اللون الأخضر
لون الأموال النباتات، كلنا نريد أن نرى كلاهما ينمو هذا العام، يوفر كثير من إمكانيات فن الأظافر الجذابة سواء كنت تحب ألوان الباستيل أو الجانب المظلم للأشياء.

9-اللون الأزرق
يعبر عن الاسترخاء، كثيرات من الفتيات تفضل هذا اللون على الأظافر.

10-ألوان غير متطابقة
سيتضمن الكثير من مظاهر الربيع الملونة.
اللون الدافىء
اللون الدافىء
1-اللون الدافىء
يمكن للألوان الدافئة أن تحتل مساحة كبيرة من اهتمام المراهقات والأمهات ايضًا، فهي تمثل ألوان تقليدية تعطي للأظافر شكل مميز ومشرق.
ألوان الطبيعة
ألوان الطبيعة
2-العودة للطبيعة
اللون البينك مع البشرة السمراء في غاية الجمال، خاصة إذا تم ترتيبه بشكل مهندم، مع الحرص على الاهتمام به.
الزاهي
الزاهي
3-الزاهي الوردي
ستلعب الألوان الوردية الباهتة مظهر رائع خاصة مع الفتيات المراهقات.
ألوان الباستيل
ألوان الباستيل
4-ألوان الباستيل
دائمًا ما تظهر ألوان الباستيل في فصل الربيع، لكننا نراها بطرق إبداعية جديدة هذا العام، يجد الكثيرون طرقًا للحفاظ على الحد الأدنى من الظفر بالكامل، باستخدام ألوان الباستيل لإضافة لهجات دقيقة، مثل الأشكال والخطوط الهندسية.
الوان المياة
الوان المياة
5-الوان المياة
تكوين أظافر عبر ألوان المياه الخالدة أمر في غاية الإبداع.

الوان مبتكرة
الوان مبتكرة
6-الوان مبتكرة
اضفاء ألوان مبتكرة من خلال دمج عدة ألوان سويًا وتكوين شكل مختلف.
مطبوعات الحيوانات
مطبوعات الحيوانات
7-مطبوعات الحيوانات
مطبوعات الفهد والزرافة التابعة للحيوانات أمر ملهم حقًا.
اللون الأخضر
اللون الأخضر
8-اللون الأخضر
لون الأموال النباتات، كلنا نريد أن نرى كلاهما ينمو هذا العام، يوفر كثير من إمكانيات فن الأظافر الجذابة سواء كنت تحب ألوان الباستيل أو الجانب المظلم للأشياء.
اللون الأزرق
اللون الأزرق
9-اللون الأزرق
يعبر عن الاسترخاء، كثيرات من الفتيات تفضل هذا اللون على الأظافر.
ألوان غير متطابقة
ألوان غير متطابقة
10-ألوان غير متطابقة
سيتضمن الكثير من مظاهر الربيع الملونة.

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