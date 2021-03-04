يشعر بمعاناة أولياء الأمور.. حكاية عم «عبده» بائع المشروبات الساخنة بالجيزة

على رصيف مدرسة الشهيد علي احمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقآ"، يجلس "عبده" صاحب الـ 30 عاما ومن أمامه بعض الأدوات لتحضير المشروبات السريعة الساخنة.استغل عبده انطلاق موسم الامتحانات لتغيير مواعيد عمله المعتادة بجانب زيادة كمية المشروبات خلال ساعات العمل في اليوم، خاصة وأنه يعتبر موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول موسم رزق خاص به.يقول عبده إنه يجلس منذ العديد من السنوات على هذا الرصيف، لافتا إلى أنه ينتظر موسم الامتحانات بانتعاش حركة البيع والشراء.وأوضح أنه بجانب زبائنه التي يعتاد حضورها يوميًا، في موسم الامتحانات يحرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم للامتحانات والانتظار بالخارج، وهنا يأتي دوره لإحضار بعض المشروبات الساخنة خلال ساعات الانتظار.وأضاف عبده، أنه خلال أيام عمله كانت تبدأ مواعيده خلال ساعات الظهيرة، إلا أنه في موسم الامتحانات يحرص على الحضور في مبكرًا في مواعيد انطلاق الامتحانات.لم يقتصر الأمر لدى «عبده» بالحضور صباحا فقط، بل إنه يقوم بالتجول محيط المدرسة وعرض المشروبات على أولياء الأمور خلال انتظارهم، قائلًا: «الرزق يحب الخفية».وحرص «عبده» على تخفيض أسعاره خلال موسم الامتحانات، قائلًا: «الغلابة بيحسوا ببعضهم، والأهالي دي طول السنة بتدفع فلوس كتير عشان تعليم عيالها فمش هيحصل حاجة لو نزلت جنيه ولا اتنين عشان خاطرهم».