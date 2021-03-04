رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد معرض الزهور 2021.. ومعلومات عن نشأته في مصر

الخميس 04/مارس/2021 - 01:29 م
معرض الزهور
معرض الزهور
شيماء حسين
طباعة
يبحث الكثير من المواطنين محبي زراعة الورود والأزهار والنباتات حاليا، على محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد معرض الزهور 2021 في نسخته الـ 88 حيث يعقد سنويا في حديقة الأورمان بالجيزة، واحتل أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة.

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعده ومكان انعقاد المعرض السنوي ومن الذي أنشأه.

موعد معرض الزهور 2021


يعقد معرض الزهور في نسخته الـ 88 في أول مارس من كل عام بحديقة الأورمان بالجيزة تحت إشراف وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي ويضم مجموعة هائلة من الزهور والنباتات النادرة، حيث يعد أكبر وأقدم معرض الزهور في المنطقة العربية لذا يعتبر حدثا ثقافياً واقتصاديا مميزا يحرص على زيارته مئات المواطنين المتهمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق وكبرى شركات العارضة لنباتات الزينة و الصبار ويفتح  المعرض مجالا للتصدير وزيادة الدخل القومي للبلاد.

معلومات عن نشأة معرض الزهور في مصر 


تم إنشاء معرضا للزهور في مصر منذ 107 سنوات، على يد السلطان حسين كامل عام 1914 ولكن تم افتتاحه بشكل رسمي عام 1933 وتم اتخاذ حديقة الأورمان النباتية خصيصا مكانا لإقامة المعرض نظرا لقيمتها التاريخية حيث تم بناؤها عام 1875 على يد الخديوي إسماعيل على مساحة 14 فدانا، بمحافظة الجيزة لخدمة أفرع العلوم المرتبطة بالنباتات المختلفة حسب العائلات النباتية، حيث يتم فيه بيع كافة أنواع النباتات مثل الزينة والنباتات مكافحة الناموس ونباتات الظل وغيرها من النباتات النادرة.

اقرأ أيضاً



تعرف على أسعار النباتات في معرض حديقة الأورمان السنوي


يبحث المتهمين بقطاع الزهور حاليا عن موعد معرض الزهور 2021 الذي يقام وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لشراء النباتات المعروضة فيه، حيث تتراوح أسعار زهور اللافندر من 5 إلى 20 جنيها، ونباتات الزينة تتراوح أسعارها من 10 إلى 30 جنيها، بينما تتراوح أسعار نباتات الظل من 600 إلى 1000 جنيه، فيما تصل أسعار النباتات المكافحة الناموس من 40 إلى 70 جنيها، وتصل أسعار الصبار الملونة إلى 250 جنيها، والورد البلدي 30 جنيها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

تطعيم «كبار السن» ضد كورونا في الإسماعيلية بدءًا من اليوم

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

الصور

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

image description

تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مؤسسة كورية جنوبية تبني أول مستشفى رعاية مركزة في العراق

قصر باكنجهام: الأمير فيليب خضع لعملية ناجحة بسبب مشكلة سابقة بالقلب

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟