موعد معرض الزهور 2021.. ومعلومات عن نشأته في مصر

احتل أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة.

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعده ومكان انعقاد المعرض السنوي ومن الذي أنشأه.





موعد معرض الزهور 2021





يعقد معرض الزهور في نسخته الـ 88 في أول مارس من كل عام بحديقة الأورمان بالجيزة تحت إشراف وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي ويضم مجموعة هائلة من الزهور والنباتات النادرة، حيث يعد أكبر وأقدم معرض الزهور في المنطقة العربية لذا يعتبر حدثا ثقافياً واقتصاديا مميزا يحرص على زيارته مئات المواطنين المتهمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق وكبرى شركات العارضة لنباتات الزينة و الصبار ويفتح المعرض مجالا للتصدير وزيادة الدخل القومي للبلاد.





معلومات عن نشأة معرض الزهور في مصر





تم إنشاء معرضا للزهور في مصر منذ 107 سنوات، على يد السلطان حسين كامل عام 1914 ولكن تم افتتاحه بشكل رسمي عام 1933 وتم اتخاذ حديقة الأورمان النباتية خصيصا مكانا لإقامة المعرض نظرا لقيمتها التاريخية حيث تم بناؤها عام 1875 على يد الخديوي إسماعيل على مساحة 14 فدانا، بمحافظة الجيزة لخدمة أفرع العلوم المرتبطة بالنباتات المختلفة حسب العائلات النباتية، حيث يتم فيه بيع كافة أنواع النباتات مثل الزينة والنباتات مكافحة الناموس ونباتات الظل وغيرها من النباتات النادرة.





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يبحث المتهمين بقطاع الزهور حاليا عن موعد معرض الزهور 2021 الذي يقام وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لشراء النباتات المعروضة فيه، حيث تتراوح أسعار زهور اللافندر من 5 إلى 20 جنيها، ونباتات الزينة تتراوح أسعارها من 10 إلى 30 جنيها، بينما تتراوح أسعار نباتات الظل من 600 إلى 1000 جنيه، فيما تصل أسعار النباتات المكافحة الناموس من 40 إلى 70 جنيها، وتصل أسعار الصبار الملونة إلى 250 جنيها، والورد البلدي 30 جنيها.



