بعد قليل.. «التموين» تبت في مناقصة توريد 40 ألف طن زيت

تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية، بعد قليل، بالبت في مناقصة زيت مستورد رقم 10 لعام 2021-2020، لتوريد حد أدنى 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد، فترة وصول من 1 إلى 15 مايو 2021.وكنت الهيئة أوضحت أن جلسة البت ستكون اليوم الخميس 4 مارس، ويقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight) وكذلك (على أساس 180 يوم بتسهيلات موردين)، ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.