بعد قليل.. «التموين» تبت في مناقصة توريد 40 ألف طن زيت
الخميس 04/مارس/2021 - 01:14 م
نرمين محمود الدهانطباعة
تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية، بعد قليل، بالبت في مناقصة زيت مستورد رقم 10 لعام 2021-2020، لتوريد حد أدنى 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد، فترة وصول من 1 إلى 15 مايو 2021.
وكنت الهيئة أوضحت أن جلسة البت ستكون اليوم الخميس 4 مارس، ويقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight) وكذلك (على أساس 180 يوم بتسهيلات موردين)، ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.
وكنت الهيئة أوضحت أن جلسة البت ستكون اليوم الخميس 4 مارس، ويقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight) وكذلك (على أساس 180 يوم بتسهيلات موردين)، ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.