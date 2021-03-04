«الوقاية أهم».. «كورونا» يُغير نصائح الأمهات للأبناء في فترة الامتحانات

يقضي عدد من أولياء الأمور ساعات من الانتظار أمام المدارس انتظارا لأبنائهم لحين الانتهاء من تأدية الامتحانات، وأمام مدرسة الشهيد علي أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقآ"، تبادل عدد من الأمهات الحديث حول الإمتحانات وطرق الوقاية في ظل جائحة فيروس كورونا.قالت هند محمد، إحدى أولياء الأمور، إن أكثر ما يشغل فكر الأمهات هو كيفية حماية أبنائهم من فيروس كورونا، مؤكدة أن سبل الوقاية أهم لديهن من المذاكرة، معلقة "السنة ممكن تتعوض لكن صحة عيالنا مش هتتعوض".ومن جانبها أوضحت بثينة عبد العزيز إحدى أولياء الأمور، أن نصائح الامتحانات اختلفت عن الأعوام السابقة فبدلا من التأكيد على التركيز والمراجعة أصبح التأكيد على ارتداء الكمامات واستخدام أدوات التعقيم بشكل مستمر خلال ساعات تأدية الامتحانات.أضافت إحدى أولياء الأمور، أن وجود طالب واحد في المنزل كفيل أن يعرض حياة الأسرة بالكامل للخطر، لذلك من الضروري التأكيد على اتباع كافة سبل الوقاية ضد فيروس كورونا على الأقل خلال فترة الامتحانات.