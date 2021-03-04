مصدر بـ«علمية كورونا»: اللقاحات آمنة وفعالة.. ويجب على الجميع التسجيل للحصول عليها

أكد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن جميع اللقاحات التي حصلت عليها وزارة الصحة والسكان خضعت للفحص داخل هيئة الدواء المصرية، وثبت أنها جميعا آمنة وفعالة في تقليل الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره والإصابة به.وناشد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، المواطنين بأهمية التسجيل للحصول على اللقاح للحد من انتشار الفيروس، وتقليل أعراض الإصابة التي قد تتسبب في الوفاة في حال الإصابة به.وأكد المصدر أن اللقاحات ستحد من أعداد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا؛ لأنها تجعل الأعراض التنفسية بسيطة، وليست شديدة تستدعى دخول الرعاية المركزة.بدأت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، في تطعيم المواطنين الذين تم تسجيلهم للحصول على لقاح كورونا المستجد، ضمن الفئات المستهدفة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن داخل عدد من المراكز التابعة للوزارة.