خطر «القومسيون الطبي» يُهدد طلاب مدرسة الشهيد علي فهمي بالجيزة

حالة من الغضب انتابت أولياء الأمور وطلاب مدرسة الشهيد علي أحمد فهمي، بمنطقة الجيزة، إثر وجود المجلس الطبي العام "القومسيون الطبي"، المجاور للمدرسة، والذي مثل ضوضاء كبيرة لدى الطلاب خلال تأدية الامتحانات.وتسبب المجلس الطبي في توتر أولياء الأمور والطلاب، خاصة وأنه خلال ساعات تأدية الامتحانات يصدر ضوضاء عالية، علاوة على الزحام الشديد أمام المجلس دون وجود تباعد اجتماعي، والذي يمثل خطر كبير.وطالب أولياء أمور بوجود ضوابط أمام المجلس الطبي للحد من الزحام والضوضاء حرصا على سلامة ومستقبل الطلاب على الأقل لحين الانتهاء من تأدية الامتحانات.وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الاول بمدرسة الشهيد علي احمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقآ" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوية لعام 2020- 2021 والتي انطلقت يوم السبت الماضي.