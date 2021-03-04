86 مليون دولار أمريكي لدعم الطباعة ثلاثية الأبعاد بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية أنها ستخصص 96.8 مليار وون (86 مليون دولار أمريكي) هذا العام لتعزيز صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد المحلية.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه في العام الماضي، وضعت كوريا الجنوبية خطة مدتها ثلاث سنوات للحصول على تكنولوجيا جديدة ومكونات في الطباعة ثلاثية الأبعاد لتعزيز التصنيع المحلي، وقدمت الحكومة 98.6 مليار وون لدعم الصناعة في عام 2020.وأوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنها ستخصص 21.45 مليار وون هذا العام لدعم اختبار تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعات متعددة، مثل البناء والأجهزة الطبية.وأضافت الوزارة أنها ستقدم 23.28 مليار وون لدعم تطوير مكونات وأجهزة وبرامج الطباعة ثلاثية الأبعاد المحلية، بينما تعهدت بمبلغ 52.1 مليار وون لإرساء أسس الصناعة، مثل تعزيز المواهب الجديدة وتطوير معايير ولوائح التكنولوجيا.