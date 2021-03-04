أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
الخميس 04/مارس/2021 - 01:11 م
نرمين محمود الدهانطباعة
تقوم المجمعات الاستهلاكية بطرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "الدستور " قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
الطماطم بسعر 2.5 جنيه
البطاطس بـ 3 جنيهات
البصل الأبيض بـ 5 جنيهات
البصل الأحمر 8 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات
الخيار 4 جنيهات
الجوافة 8.50 جنيه
الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات
الفلفل الرومى بـ 6 جنيهات
الباذنجان الأبيض 5 جنيهات
الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه
الفلفل الألوان 12 جنيها
البسلة 9 جنيهات
الليمون 15 جنيها.
اليوسفي 7.5 جنيه
الموز البلدى 10 جنيهات
العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها
التفاح الإيطالى 25 جنيها
البرتقال بسرة 7.5 جنيه
وينشر "الدستور " قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
الطماطم بسعر 2.5 جنيه
البطاطس بـ 3 جنيهات
البصل الأبيض بـ 5 جنيهات
البصل الأحمر 8 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات
الخيار 4 جنيهات
الجوافة 8.50 جنيه
الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات
الفلفل الرومى بـ 6 جنيهات
الباذنجان الأبيض 5 جنيهات
الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه
الفلفل الألوان 12 جنيها
البسلة 9 جنيهات
الليمون 15 جنيها.
اليوسفي 7.5 جنيه
الموز البلدى 10 جنيهات
العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها
التفاح الإيطالى 25 جنيها
البرتقال بسرة 7.5 جنيه