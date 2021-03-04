أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

تقوم المجمعات الاستهلاكية بطرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.وينشر "الدستور " قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:‏‎الطماطم بسعر 2.5 جنيهالبطاطس بـ 3 جنيهاتالبصل الأبيض بـ 5 جنيهاتالبصل الأحمر 8 جنيهاتالكوسة 5 جنيهاتالخيار 4 جنيهاتالجوافة 8.50 جنيه‏‎الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهاتالفلفل الرومى بـ 6 جنيهاتالباذنجان الأبيض 5 جنيهات‏‎‏‎الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيهالفلفل الألوان 12 جنيهاالبسلة 9 جنيهاتالليمون 15 جنيها.اليوسفي 7.5 جنيه‏‎‏‎الموز البلدى 10 جنيهات‏‎‏‎‏‎العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها‏التفاح الإيطالى 25 جنيهاالبرتقال بسرة 7.5 جنيه