نصائح «الاياتا» للمسافرين لتجنب العدوى بكورونا

◄ قبل التوجه إلى المطار



◄ أثناء التواجد في المطار قبل المغادرة



◄ أثناء الرحلة



◄ في صالة الوصول



رغم إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبدء توزيعة عالميا، إلا أن هناك تخوفات من السفر، لذلك قام الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" بتقديم نصائح للمسافرين تتضمن أربع مراحل مختلفة على أن يلتزم بها المسافر.كما تقوم "الاياتا" بتكرار تلك النصائح للمسافرين حتى يتمكنوا من السفر دون خوف من الإصابة بالفيروي.وفيما يلي نصائح السفر وتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد:- تطبيق بروتوكولات الاختبار.- تجنب السفر إذا كنت تعاني من الحمى أو السعال. اطلب المشورة الطبية إذا كنت مريضًا.- قم بأداء أكبر عدد من إجراءات السفر الخاصة بك قبل التوجه إلى المطار. يتضمن ذلك استكمال التأشيرة الإلكترونية أو تصريح السفر، وإقرار الاتصال والمعلومات الصحية وفقًا للوائح المحلية، تسجيل الوصول عبر الإنترنت لرحلتك، وإذا أمكن اطبع ملصقات حقيبتك في المنزل.- تأكد من حصولك على ما يكفي من الأقنعة ومعقم اليدين طوال رحلتك.- ارتدِ قناعك في جميع الأوقات .- مارس التباعد الجسدي قدر الإمكان، بما في ذلك عند الصعود إلى الطائرة.- اغسل يديك أو عقمها بشكل متكرر عن طريق غسلها بالماء والصابون أو باستخدام معقمات اليدين المحتوية على الكحول.- تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك، خاصة بعد ملامسة الأسطح التي يتم لمسها بشكل شائع.- ارتدِ القناع في جميع الأوقات.- ارتدِه بشكل صحيح على أنفك وفمك.- قم بتغييره عندما يصبح رطبًا.- تجنب الحركة غير الضرورية أثناء الرحلة، وتجنب التجمعات عند انتظار استخدام المرحاض.- أبلغ الطاقم واطلب الرعاية الطبية مبكرًا إذا مرضت أثناء السفر.- اغسل يديك أو عقمها بشكل متكرر عن طريق غسلها بالماء والصابون أو باستخدام معقمات اليدين المحتوية على الكحول .- تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك، خاصة بعد ملامسة الأسطح التي يتم لمسها بشكل شائع.- لا تتسرع في النزول من الطائرة بعد توقفها في موقف السيارات. مارس نفس نظافة اليدين والتباعد الجسدي.- ارتدِ غطاء أو قناع وجهك في جميع الأوقات.- مارس التباعد الجسدي قدر الإمكان، بما في ذلك عند طلب الهجرة والأمتعة.- اغسل يديك أو عقمها أو نظفها بشكل متكرر عن طريق غسلها بالماء والصابون أو باستخدام معقمات اليدين المحتوية على الكحول.- تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك، خاصة بعد ملامسة الأسطح التي يتم لمسها بشكل شائع.- تطبيق أية لوائح محلية بشأن تتبع جهات الاتصال.