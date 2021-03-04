منة شلبى تبدأ تصوير الجزء الثانى من مسلسل «ليه لأ»

بدأت الفنانة منة شلبى، صباح اليوم، تصوير أولى مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ"، والذى قدمت الجزء الأول منه الفنانة أمينة خليل.ووقع اختيار الشركة المنتجة للعمل على منة شلبى لتقديم الجزء الثانى من المسلسل المقرر تقديمه فى عدة أجزاء تقدم كل جزء بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.ومن المقرر أن تكشف الشركة المنتجة عن أسماء الأبطال المشاركين فى العمل خلال أيام، وتدور أحداثه في 15 حلقة وهو من تأليف نانسى عبد الفتاح وإخراج مريم أبو عوف.يذكر أن آخر أعمال منة شلبي الدرامية مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين، وسوسن بدر، وعبدالعزيز مخيون، وخالد أنور، ومى الغيطى، وأحمد خالد صالح، ومحمد حاتم، وإخراج محمد شاكر خضير.وتنتظر منة شلبي طرح فيلم "الإنس والنمس"، في عيد الفطر المقبل، والذى تشارك فى بطولته أمام نجم الكوميديا محمد هنيدي، وصابرين، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، ومن إخراج شريف عرفة.