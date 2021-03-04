المملكة المتحدة: إعطاء 21.6 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أنه جرى إعطاء 21.6 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في البلاد يبلغ 383 ألفا و864 جرعة في اليوم. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المملكة المتحدة ستة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح، من جرعتين.وبدأ التطعيم في البلاد قبل نحو 10 أسابيع.