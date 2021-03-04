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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الزوجة والعشيق كلمة السر.. كشف لغز مقتل عربي بالحوامدية

الخميس 04/مارس/2021 - 01:08 م
حبس سيدة
حبس سيدة
عمرو المزيدي
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كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة بمصرف بالحوامدية، وتبين بأن زوجة المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عشيقها وصديقه وأمكن ضبطهم.

تلقى قسم الحوامدية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمصرف بطريق "أبو صير - المريوطية" دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنها لشخص من جنسيه عربية 41 سنة وبحوزته جواز سفره.

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الجيزة عن أن مرتكبي الواقعه زوجة المجني عليه 37 سنة، ربة منزل نفس الجنسية، مقيمة بالهرم، وصديقه 26 سنة، عامل، من البدرشين، له معلومات جنائية وصديق الثاني 51 سنة، عامل، مقيم بالبدرشين له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة الأمن العام تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة وقررت الأولي أنها تعرفت علي الثاني قبل حضورها للبلاد عن طريق "فيسبوك" وصارت بينهما علاقة إعجاب من خلال المراسلات وعقب حضورها للبلاد صحبة زوجها (المجني عليه) وأنجالهما السبعة طلبت منه التخلص من المجني عليه حتى يتمكنا من الزواج نظرًا لسوء العلاقة الزوجية بينهما وقيامه بالتعدي عليها وأنجالها بالضرب.

واتفق الثاني مع الثالث التخلص من المجني عليه مقابل مبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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