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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين تناقش الترتيبات النهائية لمعرض «أهلا رمضان»

الخميس 04/مارس/2021 - 01:07 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يجتمع اليوم الخميس بممثلي ورؤساء مع المجمعات الاستهلاكية والشركات المشاركة في معرض أهلا رمضان؛ لبحث الترتيبات النهائية للمعرض.

وكان الوزير أعلن أن معارض أهلا رمضان سوف تنتشر بالمحافظات هذا العام كالعام الماضي بتخفيضات كبيرة تصل إلى 35 %، مشيرا إلى دخول 15 سلعة حيز التخفيض فى معارض أهلا رمضان هذا العام كالأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة والصلصة والشاي والفول والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة وقمر الدين والمكرونة بوزن وسعر ثابت في كل السلاسل والسوبر ماركت التي سوف تدخل المعرض هذا العام.

وأكد المصيلحي وجود تنسيق كامل مع المحافظين لاختيار الاماكن التى سوف تنشأ بها تلك المعارض طبقا لاحتياجات سكان كل محافظة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات.

وخلال اجتماعه مع رؤساء 15 سلسلة تجارية طالب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رؤساء السلاسل التجارية بوجود ركن فى كل سلسلة تجارية وسوبر ماركت تحت اسم "اهلا رمضان" يشمل كل السلع الأساسية واحتياجات المواطنين من السلع الرمضانية، إضافة إلى تجهيز شنط رمضان كالعام الماضى بأسعار متفاوتة تبدأ من 75 جنيها و100 جنيه و150 جنيها، تشمل كل السلع المتفق عليها سابقا.

وأشار المصيلحى إلى أن المجمعات الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1350 مجمعا، سوف تشارك بمعارض "أهلا رمضان" بتخفيضات تصل إلى 25% بسلع ذات جودة عالية أيضا.

وأضاف أن الوزارة سوف تقوم بعمل كوبونات للقادرين بفئات مالية مختلفة طبقا لقدرة المتبرعين بها للمواطنين لصرفها من المجمعات الاستهلاكية كالعام السابق، مؤكدا أنه سيسمح بدخول منافذ جمعيتي فى معارض "أهلا رمضان" بناء على طلب صاحب المنفذ.

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