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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

234 ألف مستفيد من «تكافل وكرامة» بالبحيرة خلال فبراير

الخميس 04/مارس/2021 - 01:06 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
البحيرة معوض هويدى
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استعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جهود مديرية التضامن الاجتماعي وخاصة ببرنامج تكافل وكرامة خلال فبراير الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل بمحافظة البحيرة 132 ألفا و504 مستفيد بإجمالي مبالغ منصرفة 66 مليونا و252 ألف جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج كرامة بنطاق المحافظة 101 ألف و854 مستفيد بإجمالي مبالغ منصرفة 45 مليونا و834 ألف جنيه.

وأكد محافظ البحيرة أن برنامج تكافل يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 سنة، كما يهدف برنامج كرامة إلى تقديم دعم مادي للأفراد والأسر الأكثر فقرًا وكبار السن فوق 65 سنة ولحماية الأسر محدودة الدخل والمعاقين الذين يتم تحديدهم عن طريق تحرير استمارات يتم بحثها بمعرفة الوحدات الاجتماعية وفق الضوابط المعمول بها فى هذا الشأن.

كما استعرض اللواء المحافظ نشاط مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة 26 يناير 2021 وحتى 25 فبراير الماضي، حيث بلغت عدد حالات مساعدات التكافل الاجتماعي 1300 حالة بإجمالي مبالغ منصرفة 185 ألف جنيه،و بلغ عدد حالات مساعدات الضمان الاجتماعي 26166 حالة بإجمالي مبالغ منصرفة 8 مليون و22 ألف جنيه.

كما أشارت الدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعى إلى جهود مراكز التكوين المهني، حيث تضم المديرية عدد 5 مراكز وهى مراكز تكوين مهنى "أبو الريش - منشأة بولين بكفر الدوار- بسنتواى أبو حمص- كفر بولين كوم حمادة - ادكو " والنشاط الانتاجى لتلك المراكز من انتاج مشغولات متميزة تقدر بـ 54 الف جنيه للحد من جشع واحتكار بعض التجار فى منتجات "خياطة ـ حدادة ـ نجارة ـ دهانات "و تم تسويق منتجات للعملاء بمبلغ 32 الف جنيه

كما تم تنفيذ عدد 122 مشروع اسر منتجه خلال شهر فبراير الماضي بمبلغ 723 الف جنيه وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع 122 أسرة، مشيرة إلى أن إدارة الأسرة والطفولة عملت 11 معاينة نهائية لحضانات تحت الترخيص بالإدارات المختلفة وإصدار 11 ترخيص لحضانات في الإدارات المختلفة وتم اتخاذ كافة الاجراءات والإقرارات على الحضانات والإجراءات الاحترازية لفتح الحضانات.

كما تم إعادة فتح عدد من الحضانات المرخصة بالمراكز المختلفة بعد عمل التجديد لها واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية کاشف حراری وحجرة عزل ومطهرات وأدوات نظافة.

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