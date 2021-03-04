مقترح لإعلان موعد نتيجة الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية، موعد إعلان نتيجة الترم الأول لسنوات النقل الابتدائي والإعدادي والشهادة الإعدادية.وقالت المديرية في منشور رسمي لها، إنه بشأن مواعيد إعلان نتائج امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والصف الثالث الإعدادي على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية نصف العام 20202021، نقترح الآتي:- النقل الابتدائي يوم الاثنين 832021.- النقل الإعدادي يوم الثلاثاء 932021.- الثالث الإعدادي يوم الخميس 1132021.