ماليزيا: جرعات لقاح كورونا تتجاوز عدد السكان بأكثر من 108%

قال نائب وزیر العلوم والتكنولوجیا والإبداع الماليزي أحمد أمزاد ھاشم، إن نسبة جرعة اللقاح المضاد لفیروس كورونا، التي تعاقدت عليها ماليزيا حتى الآن قد تجاوزت إجمالي عدد السكان بأكثر من 108 %.ودعا أمزاد - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية اليوم الخميس - المواطنين إلى تسجیل بیاناتھم، مؤكدا أن برنامج التطعيم يكفي الجميع.