ضبط 2.7 طن أعلاف في مصنع تحت بير السلم في المنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (2٫75 " ذرة صفراء – ملح – فوسفات كالسيوم)، معبأة داخل شكائر مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 1000 لتر مواد بترولية "سولار" داخل تانك قام المذكور بتجميعها دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول قدرت بقيمة مالية 6750 جنيهًا)، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية غير مرخص بمحافظة المنوفية.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.