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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

الخميس 04/مارس/2021 - 01:05 م
امتحانات
امتحانات
حسام فهمي
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تابع عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، اليوم الخميس، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لجان الامتحانات بمدارس علي مشرفة الإعدادية، وأم المؤمنين الثانوية بنات، متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

واطمئن "عثمان" من خلال غرفة عمليات المديرية على سير الامتحانات بجميع اللجان، ودخول الطلاب لأداء للامتحان الإلكتروني الصف الثاني الثانوي العام لمادتي اللغة الأجنبية الثانية (لغة فرنسية، لغة ألمانية) وعلم النفس والاجتماع، والتي قيد فيها 10950 طالب حضر منهم 10911 طالب وتغيب 39 طالبا وأدى الطلاب الامتحان بسهولة ويسر ووصلت نسبة الدخول إلى 100%.

والامتحانات المجمعة لطلاب الصف الثاني الإعدادي قيد فيها 30979 طالب حضر منهم 30539 طالب وتغيب 440 بنسبة حضور 98% وسارت الامتحانات في انتظام وفق التعليمات

كما تسير امتحانات سنوات النقل بمدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة وسط إجراءات احترازية ووقائية بعدد ٣٥ مدرسة على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات لم تستقبل أية شكاوى من الامتحان المتعدد للصف الثاني الإعدادي والإلكتروني للصف الثاني الثانوي بجميع المدارس.

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