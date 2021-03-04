تأهيل ترع الوجه القبلي لترشيد الري فى 3257  فدانا

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع فى مدة عامين، حيث يستمر العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل فى تناغم تام، فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات.وتفقد المهندس عوض حسين سالم رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى، اليوم الخميس، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، بحضور المهندس حاتم مختار مدير عام التوسع الأفقي ومشروعات أسنا، لترشيد الري في 3257 فدانا، ومنها تأهيل ترعة الدير بطول 4. 100 كيلو متر لخدمة زمام 799 فدانا، وترعة ساحل الدير بطول 6.800 كيلو متر لزمام 953 فدانا، وترعة النجوع بطول 2.500 كيلو متر لخدمة مساحة 264 فدانا.كما تفقد رئيس قطاع الموارد المائية والرى، الأعمال الجارية لتأهيل ترعة الشيخ فضيل الشرقية بطول 2.650 كيلو متر لمساحة 302 فدان، وترعة الرقية بطول كيلو متر لزمام 137 فدانا، وترعة جنابية الترعه بطول 2.800 كيلو متر لخدمة مساحة قدرها 802 فدان، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع.من جانبه قال المهندس عوض حسين سالم رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية، وتطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس.وأوضح في تصريحات لـ " الدستور "، إلى أنه يستهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع، مؤكدًا على المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ وجودتها.