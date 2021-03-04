البحرين والأردن تبحثان أوجه التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، اليوم الخميس، مع العميد الركن طيار محمد علي الصمادي الملحق العسكري الأردني لدى البحرين، أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات وخاصةً ما يتعلق منها في المجال العسكري والتعاون الدفاعي.وأعرب رئيس هيئة الأركان البحريني - خلال لقائهما اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية - عن تقديره للدور الذي يقوم به الملحق الأردني في تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك.. مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين.