ألمانيا: إعطاء 6.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه جرى إعطاء 6.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم الخميس، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ231 ألف و347 جرعة في اليوم الواحد وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.4 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 10 أسابيع.وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.47 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.