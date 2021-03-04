الكرملين يعرب عن قلقه إزاء زيادة التوترات في منطقة دونباس الأوكرانية

أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين) عن قلقها إزاء إعادة زيادة التوترات في منطقة دونباس الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا، مشددة على أن الأولوية تكمن في منع تجدد الحرب الأهلية هناك.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس "نتابع بقلق بالغ التوترات المتصاعدة عند خط التماس، ونرصد بوتيرة متزايدة قصف أراضي دونباس من قبل القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات أخرى تابعة لأوكرانيا منتشرة قرب خط التماس، ونرصد دخول العسكريين الأوكرانيين إلى المناطق التي لا ينبغي لهم دخولها بعد إتمام عملية فصل القوات، ويستدعي كل ذلك قلقا بالغا لدينا".وقال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة -في وقت سابق- إن كييف لم تنفذ بشكل كامل أيا من بنود اتفاقية مينسك، التي تم إبرامها في فبراير 2015، والتي تنص على انسحاب جميع التشكيلات المسلحة من أراضي دونباس، وإجراء انتخابات محلية ومنح وضع قانوني خاص لهذه المنطقة في الكيان الأوكراني.