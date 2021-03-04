حقيقة اختيار شخص كمنسق «سكن كريم» بملوي في المنيا

نفت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا ما تردد على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ومنها صفحات تدار من الخارج، بأنه تم اختيار أحد الاشخاص كمنسق "سكن كريم" عن دائرة مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، كما أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا اليوم، بأنه تم اختيار أسماء منسقي "سكن كريم" بقرى مركز ملوي والإعلان عنهم.وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أنه لم يَصدر عنه أي قرار أو من المديرية بأختيار أي شخص من مركز ملوي سوى الأسماء التي تم اختيارها من قِبل المديرية "والموضحة في الخبر وأن كل ما تداول على صفحات فيس بوك" شائعات كاذبة.وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص والصفحات التي قامت بنشر هذه الشائعات الكاذبة، ومنها صفحات تدار من الخارج.وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي والتضامن الاجتماعي المواطنين بعدم التعامل مع أي شخص يدعي أنه تم اختياره من التضامن الاجتماعى كمنسق "سكن كريم"، كما تداول على صفحات فيس بوك، وعلى أن يتم التعامل مع الأسماء التى تم الإعلان عنها.