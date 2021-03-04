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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدء التحضير للجزء الثالث من «اللعبة» تحت عنوان «اللعب مع الكبار»

الخميس 04/مارس/2021 - 12:59 م
مسلسل اللعبة
مسلسل اللعبة
دعاء عبد المقصود
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بدأ فريق عمل مسلسل "اللعبة " التحضير للجزء الثالث من العمل والمقرر أن يحمل عنوان "اللعب مع الكبار"، بعد أن حقق نجاحا كبيرا بجزأيه الأول والثاني، والذي انتهى عرضه مؤخرا على منصة "شاهد" ومن المنتظر عرضه على شاشة mbc في رمضان المقبل.

و أكد مصدر لـ" الدستور" أن نجوم المسلسل قرروا عقد جلسات عمل خلال الفترة المقبلة للاتفاق على تفاصيل الجزء الجديد، والخطوط الدرامية المقرر أن يشهدها الجزء الثالث وينتظر نجوم المسلسل انتهاء الموسم الرمضاني لبدء تصوير العمل، خاصة مع انشغال المخرج معتز التوني حاليا بتصوير مسلسل "أحسن أب " للنجم على ربيع والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

يذكر ان الجزء الثاني من المسلسل حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على منصة "شاهد"، و"اللعبة 2" أشرف على كتابته فادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وبطولة هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وميرنا جميل،وعارفة عبد الرسول، وسامى مغاوري، وأوتاكا.

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