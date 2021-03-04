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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كردستان العراق: ندعم المساعي السلمية لحل الأزمة السورية

الخميس 04/مارس/2021 - 12:59 م
مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
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أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، دعمه للمساعي السلمية الهادفة لحل الأزمة السورية؛ من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس - أن "الأخير استقبل رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري والوفد المرافق له، حيث تناول الاجتماع بحث آخر المستجدات إزاء الوضع السياسي على الساحة السورية والمنطقة عموما، ولا سيما الجهود الرامية لحل المشاكل الراهنة في سوريا".

وأشار بارزاني إلى أن "إقليم كردستان يدعم جميع المساعي الهادفة إلى حل المشاكل في سوريا بصورة سلمية - لإحلال السلام والأمن في المنطقة وتأمين حقوق الشعب السوري كافة.

من جهته.. أعرب رئيس الائتلاف الوطني السوري، عن شكره لإقليم كردستان على مواقفه الودية تجاه الشعب السوري ومطالبه المشروعة، وبالأخص خلال إيوائه واستضافته مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين لاذوا بالإقليم، واستقبلهم واحتضنهم على الرغم من ظروفه العصيبة.

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