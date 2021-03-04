مواعيد تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في البحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بدء إعطاء لقاح فيروس كورونا للمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كرونا مجانا بدءا من اليوم الخميس بوحدة الأحياء الصحية.وأوضح وكيل وزارة الصحة في بيان اليوم، أنه سيتم بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى في أيام الجمعة والإجازات الرسمية وذلك من الساعة 3 مساء حتى الساعة 9 مساء بمركز لقاح كورونا بالوحدة الصحية بالأحياء شمال الغردقة.وأشار مرعي، إلى أنه سيتم البدء بتطعيم المواطنين ممن قاموا بتسجيل رغبتهم فى تلقى اللقاح على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا من كبار السن، والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام ونقص المناعة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقسطرة القلب، وذلك سيتم تحديده تلقائيا بناء على مايتم إدخاله بواسطة المواطنين المسجلين على الموقع.وناشد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، المواطنين بضرورة حجز لقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والتسجيل في الموقع الإلكتروني