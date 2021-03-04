مصدر بالصحة: لدينا 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة لديها أكثر من 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "سينوفارم الصيني" و"استرازينكا".وأوضح في تصريحات للدستور أن الوزارة تعمل على الحصول على عدد كبير من اللقاحات خلال الفترة المقبلة بعد البدء في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا اليوم الخميس وذلك لاستمرار عملية تطعيم المواطنين.وشدد على أن الوزارة لن تقوم بتطعيم مواطن لا تتوافر له الجرعة الثانية من اللقاح، مؤكدا أنه يتم تلقيح المواطنين بطريقة آمنة.وأكد المصدر أن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات الحصول على اللقاح من خلال الموقع الالكتروني الذي سبق وأعلنت عنه لمن أكبر من 18 عاما.وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت صباح اليوم عن البدء في تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة باللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل عدد من المراكز التابعة للوزارة.