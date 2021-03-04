«الصحة العالمية» تسجل ارتفاع إصابات كورونا بأوروبا

أعلنت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع من جديد في أوروبا، بعد ستة أسابيع من التراجع.وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانس كلوغة، في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الإصابات بكوفيد- 19 في أوروبا بنسبة 9% لتبلغ أكثر من مليون بقليل.ويضع هذا الأمر حدًا لتراجع واعد لعدد الإصابات الجديدة استمرّ ستة أسابيع، مع تسجيل أكثر من نصف (دول) منطقتنا عددًا متزايدًا من الإصابات الجديدة.