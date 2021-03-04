أب مثالي.. هند عبد الحليم تحكي عن إنسانية والدها

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم تريند محركات البحث جوجل بعد ظهورها، أمس، في استضافت الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" على قناة CBC ووالدها كابتن أحمد عبد الحليم، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وكان من ابرز تصريحاتها عن والدها:-مكتشف موهبتىقالت: "والدى هو من اكتشف موهبتى خلال تقليدى للفنان محمد سعد فى شخصية "اللمبى".-اتكسفت أقول لبابا أن شخص بيحبنيتابعت: "قبل الزواج أبلغت والدتى بوجود شخص يرغب فى الزواج منى، ولم اتحدث مع والدى مباشرة لأنى بتكسف، ووالدتى هى من أخبرته".-علاقة هند بوالدها بعد الجوازوأكدت:" لما اتجوزت كنت أزور بابا وماما فى البيت، ولما أمشى بابا يقولى: "انتى رايحة فين".-منعني من أحتراف كرة القدمكنت أتمنى احتراف كرة القدم لكن والدى رقض لعدم وجود اهتمام باللعبة في مصر".-أول هديهكانت عبارة عن أورج، ولم تتجاوز الـ 6 أعوام من، والدى كان يعرف حبى للغناء، مما شجعه لإحضار تلك الهدية لتسعدنى بشكل كبير.