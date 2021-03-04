انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب يضم قيادات عسكرية في عدن

أفادت مصادر محلية يمنية بوقوع تفجير بعبوة ناسفة زرعها مجهولون، استهدف موكبًا يضم قيادات عسكرية، بالقرب من مدينة الشعب بعدن جنوب اليمن، مخلفًا قتلى وجرحى.وبحسب مصادر «سكاي نيوز»، وضعت العبوة الناسفة في طريق الموكب الذي كان يضم قيادات عسكرية، بينهم العميد محسن الوالي القائد العام لقوات الحزام الأمني، والعميد نبيل المشوشي قائد اللواء الثالث دعم وإسناد.ووفق المصادر، دمر الانفجار سيارة مصفّحة وخلف عددًا من الجرحى والقتلى، وهرعت أطقم طبية إلى موقع الحادث، وتم نقل مصابين إلى بعض المستشفيات القريبة.