فرحة بين طالبات ثانية ثانوي بمطروح: «الامتحان سهل والسيستم موقعش» (فيديو)

شهدت مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، فرحة بين طلاب الصف الثاني الثانوي وذلك عقب الانتهاء من الامتحان في مادتي اللغه الأجنبية الثانية وعلم النفس والمنطق.وقالت عائشة فتحي طالبة الصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط، مضيفة: "الامتحان زي الفل وسهل جدًا".وأكدت بسملة وسارة طالبتان بالصف الثاني الثانوي أداء الامتحان بسهولة ويسر، وقالت، "الامتحان سهل والسيستم موقعش".