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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

انتظام امتحانات جامعة الأزهر فرع أسيوط

الخميس 04/مارس/2021 - 12:52 م
امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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هدوء واستقرار أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور علاء جاد الكريم، عميد الكلية، مع نهاية الاسبوع الاول، وسط التزام تام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا من جميع منسوبي الكلية.

وأوضح الدكتور علاء جاد عميد الكلية، أن الجولة التفقدية تأتي في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لانضباط سير العمل باللجان، والوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مطالبا بضرورة العمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وخلال تفقد اللجان أشاد عميد الكلية بالجهود المبذولة والمتمثلة في رش قاعات الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى تخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الجميع، بجانب ذلك تأكد عميد الكلية من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة للطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بالتباعد داخل اللجان وارتداء الجميع للكمامات.

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